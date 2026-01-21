O Internacional fez o dever de casa na noite desta quarta-feira (21), no Beira-Rio. Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho, o Colorado venceu o Inter-SM por 2 a 0. O placar, no entanto, não reflete totalmente as dificuldades impostas pelo time de Santa Maria, que contou com uma atuação inspirada do goleiro Iago Haas e levou perigo nos contra-ataques. Com a vitória, o Inter mantém a liderança isolada do Grupo A e ganha moral para o clássico da próxima rodada.

Início fulminante e sustos na defesa

A partida começou em ritmo acelerado para os donos da casa. Logo aos três minutos, após cruzamento na área, a arbitragem assinalou pênalti para o Internacional. O camisa 10, Alan Patrick, cobrou com categoria no canto direito, deslocando o goleiro e abrindo o placar aos cinco minutos. O gol cedo parecia indicar uma goleada tranquila, mas o Inter-SM não se intimidou.

Liderado pelo atacante Laion, o time visitante criou chances claras. Aos nove minutos, Laion fez fila na defesa colorada e cruzou fechado, com a bola passando a centímetros da trave. Do outro lado, o Internacional buscava ampliar, mas começou a esbarrar na grande noite de Iago Haas. O goleiro do time de Santa Maria operou um milagre aos 22 minutos, defendendo um chute à queima-roupa de Ronaldo após desvio de Bernabei, contando ainda com a ajuda da trave.

Muralha Iago Haas e o alívio no fim

O segundo tempo manteve o roteiro de pressão colorada e resistência visitante. O Internacional chegou a balançar as redes com Borré aos 61 minutos, mas o VAR anulou o lance por impedimento na origem da jogada. Enquanto o ataque colorado parava em defesas espetaculares de Iago Haas — incluindo uma sequência impressionante de dois milagres nos acréscimos —, o Inter-SM assustava. Aos 79, Marco Antonio desperdiçou uma chance incrível, chutando para fora cara a cara com o gol.

O alívio para a torcida presente no Beira-Rio só veio no apagar das luzes. Aos 49 minutos da etapa final, após cobrança de escanteio de Allex, o zagueiro Félix Torres, estreante da noite, subiu no segundo andar para cabecear e decretar o 2 a 0. O gol selou a vitória e a manutenção da liderança.

Com o resultado, o Internacional segue firme na ponta do Grupo A e agora volta suas atenções para o clássico GreNal no próximo domingo. Já o Inter-SM permanece em situação delicada, sem somar pontos e figurando na zona de rebaixamento da competição.