O domingo promete ser de alta tensão e rivalidade em Porto Alegre com a realização do primeiro clássico da temporada. O Internacional recebe o arquirrival Grêmio no estádio Beira-Rio, em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho de 2026. A bola rola às 20h00 (de Brasília) deste dia 25 de janeiro.

Clima quente e briga pelo topo

O confronto coloca frente a frente as duas maiores forças do estado, que chegam em momentos similares na competição. Ambos lideram seus respectivos grupos com 9 pontos, somando três vitórias e uma derrota nas quatro primeiras rodadas. O clássico serve como um “tira-teima” para consolidar a liderança e elevar a moral para a sequência do ano.

Além da disputa em campo, o clima esquentou nos bastidores antes mesmo do apito inicial. A partida, originalmente agendada para o dia 24, foi alterada para o domingo (25) a pedido do Tricolor, o que gerou manifestações formais de descontentamento por parte da diretoria colorada.

As estratégias de Pezzolano e Luis Castro

Sob o comando de Paulo Pezzolano, contratado no fim de 2025, o Inter busca fazer valer o fator casa e o apoio da torcida para validar seu novo esquema tático. A principal novidade na escalação pode ser a estreia do zagueiro Félix Torres entre os titulares, reforçando o sistema defensivo.

Do lado do Grêmio, o técnico Luis Castro aposta na solidez defensiva apresentada neste início de trabalho. O Tricolor deve promover o retorno de jogadores titulares que foram poupados na rodada anterior, escalando força máxima para tentar surpreender o rival em seus domínios e conquistar pontos vitais fora de casa.

Onde assistir ao Gre-Nal

O clássico deste domingo terá transmissão exclusiva pelo sistema pay-per-view. O torcedor poderá acompanhar a partida ao vivo pelo canal Premiere. Também é possível assistir via streaming através das plataformas Globoplay, Prime Video Channels e Premiere Play, mediante assinatura do pacote de esportes.