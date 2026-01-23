O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, fez críticas à Vila Belmiro depois do empate em 1 a 1 contra o Santos na última quinta-feira, 22, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A declaração do atleta, que falhou no gol de falta de Gabigol nos acréscimos, se refere ao fato de o Timão ter de mandar seu jogo de estreia do Brasileirão na casa santista.

Hugo Souza criticou partes do gramado e especialmente a iluminação e a estrutura dos vestiários. “O gramado da Vila é bom, mas merece um pouco mais de cuidado. É meio irregular. Um clube do tamanho do Santos merece mais cuidado com o estádio, a iluminação é bem ruim. Não é uma reclamação só minha”, afirmou Hugo.

“Um clube do tamanho do Santos pode ter um estádio em condições melhores, com vestiários melhores. Não recebemos isso de forma ruim, teremos mais tempo para descansar para a Supercopa”, complementou o goleiro.

O técnico Dorival Júnior também falou sobre o tema e disse que “não tinha outro caminho”. “É muito simples. Teríamos que jogar contra o Flamengo tendo um dia a menos. Não tínhamos outro caminho. Isso tinha que ser pensado pela CBF, não uma atitude nossa. São duas equipes que estão jogando uma competição importante. Não queria ter essa vantagem sobre o nosso adversário”, afirmou.

“Um dia a mais neste início de temporada acabaria comprometendo o desenvolvimento da nossa equipe. Não tínhamos outro caminho, ou viríamos para Santos ou para Bragança. Fizemos a opção pela proximidade”, completou Dorival.

Por que o Corinthians vai mandar jogo na Vila

O Timão fez um acordo com o Santos para utilizar a Vila na primeira partida do Campeonato Brasileiro, diante do Bahia, na próxima quarta, 28 de janeiro. O motivo: a comissão técnica de Dorival Júnior quer ter os mesmos dias de descanso do Flamengo antes da Supercopa do Brasil, marcada para o dia 1º de fevereiro, no Mané Garrincha, em Brasília.

No mesmo dia 28 de janeiro, o Flamengo encara o São Paulo, no MorumBis. Por isso, o jogo entre Corinthians e Bahia em Itaquera havia sido marcado para o dia 29, pois a Polícia Militar não permite a realização de jogos de clubes rivais na mesma cidade e mesmo dia, por questões de segurança.

O Corinthians, então, viu a Vila Belmiro como melhor alternativa para poder jogar no dia 28 e entrou em acordo com a diretoria rival. Em contrapartida, o Corinthians cedeu a Neo Química Arena ao Santos para o confronto contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo, 25, pela quinta rodada do Paulistão.

Ambos terão de pagar o aluguel e os custos operacionais, mas ficarão com o lucro obtido com bilheteria. O aluguel da Vila é de aproximadamente R$ 350.000 e da Neo Química Arena é de R$ 800.000.