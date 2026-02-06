Neste sábado (7), o estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, será palco de um confronto decisivo pela sétima rodada do Campeonato Paulista de 2026. O Guarani recebe o Botafogo-SP às 18h30 (de Brasília), em um duelo que coloca frente a frente duas equipes tradicionais do interior buscando consolidar suas campanhas na fase de grupos.

Bugre quer manter o embalo no G4

O time da casa vive um dos seus melhores inícios de estadual nos últimos anos. Ocupando a quarta colocação geral com 11 pontos, o Guarani faz uma campanha sólida, somando três vitórias, dois empates e apenas uma derrota até o momento. A equipe campineira chega com a moral elevada após vencer o dérbi contra a Ponte Preta na rodada anterior.

Para o Bugre, a partida em casa é vista como uma oportunidade de ouro. Uma vitória levaria a equipe aos 14 pontos, pontuação que historicamente deixa qualquer clube muito próximo da classificação antecipada para as quartas de final, garantindo tranquilidade para a reta final da primeira fase.

Pantera busca afirmação após vitória gigante

Do outro lado, o Botafogo de Ribeirão Preto chega a Campinas tentando encontrar maior regularidade, mas com o ânimo renovado. Atualmente na nona posição com 8 pontos (duas vitórias, dois empates e duas derrotas), o Pantera vem de um triunfo expressivo e heroico sobre o Palmeiras, onde segurou o resultado mesmo atuando com um jogador a menos por mais de 30 minutos.

Para a equipe visitante, o jogo representa a chance de vencer um adversário direto, saltar na tabela de classificação e se afastar da zona intermediária, entrando de vez na briga pelas vagas no mata-mata (G8).

Onde assistir ao jogo

A expectativa é de um jogo movimentado no Brinco de Ouro. Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo através do canal de TV por assinatura TNT e pelas plataformas de streaming Max e Paulistão Play.