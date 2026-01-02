O Fluminense anunciou nesta quinta-feira, 1º, a renovação do goleiro Fábio. O jogador de 45 anos, que tinha vínculo até 2026, assinou novo contrato, agora válido até dezembro de 2027, quando terá 47 anos.

Contratado em 2022 depois de deixar o Cruzeiro, pelo qual fez 976 jogos, o goleiro rapidamente se firmou e virou ídolo com a conquista de diversos títulos. Pelo Flu, Fábio conquistou os Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023, a inédita Libertadores de 2023 e também a Recopa Sul-Americana 2024. Ele soma 261 partidas pelo clube.

Foi pelo Fluminense que Fábio obteve um recorde incrível: tornou-se o jogador com mais partidas oficiais na história do futebol, superando o também arqueiro Peter Shilton, que tinha 1.390 atuações. A marca foi alcançada em 20 de agosto de 2025, contra o América de Cali-COL, pela Sul-Americana.

A longevidade de Fábio

“É claro que você precisa querer pagar um preço, ter a humildade de saber que necessita evoluir diariamente, se observar, escutar onde pode melhorar. Sou muito focado em melhorar meus treinamentos porque se tiver o hábito de fazer bem feito, dentro dos jogos vou ter menos dificuldades. E a minha fé é a base de tudo porque me concede saúde. As lesões atrapalham muito e, graças a Deus, tive poucas na carreira”.

A explicação acima foi dada por Fábio em entrevista exclusiva à PLACAR na edição 1502, de agosto de 2023. À época, o goleiro ainda mirava títulos com o Fluminense – que viriam com a Copa Libertadores daquele ano.

Ao ser questionado sobre sua longevidade, Fábio ainda completou: “O dinheiro, apenas o dinheiro, não pode ser o alimento para manter a rotina, nem lidar com as cobranças. Tem que querer muito, amar muito e ter prazer de acordar para vir ao CT vestir a camisa do clube. Prazer para fazer de novo, de novo e de novo, independentemente do resultado. É algo que o dinheiro não pode motivar. Se for só o financeiro chega uma hora que o cara entra no carro e diz chega”.