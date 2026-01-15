Foi uma vitória da superação e da juventude. Mesmo com um time formado majoritariamente por garotos do Sub-20, que chegaram de viagem da Copa São Paulo e foram a campo sem nenhum treinamento prévio, o Botafogo estreou com o pé direito no Campeonato Carioca de 2026. Na noite desta quinta-feira (15), no Estádio Luso-Brasileiro, o Glorioso suportou a pressão, contou com uma atuação inspirada do goleiro Raul e venceu a Portuguesa-RJ por 2 a 0. Caio Valle e Lucas Camilo marcaram os gols que garantiram os três pontos na rodada de abertura.

Equilíbrio e sustos iniciais

O cenário pré-jogo indicava dificuldades para o time visitante, dado o desgaste da viagem e o calor de 28 graus no Rio de Janeiro. No entanto, a primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio. A Portuguesa tentava controlar a posse, mas esbarrava na marcação alvinegra. O grande momento de perigo dos primeiros 45 minutos veio dos pés dos garotos de General Severiano: aos 23 minutos, Caio Valle soltou uma bomba no canto direito, obrigando o goleiro Douglas Borges a fazer uma defesa espetacular, voando para evitar o gol.

Pênalti e a estrela de Raul

O panorama mudou logo no início do segundo tempo. Aos 5 minutos, Januário foi derrubado na área por Carlos Henrique. Pênalti marcado. Na cobrança, Caio Valle bateu rasteiro; Douglas Borges chegou a tocar na bola, mas não evitou o primeiro gol do jogo. Atrás no placar, a Lusa se lançou ao ataque e transformou o goleiro Raul no grande herói da noite. O arqueiro do Botafogo operou milagres, defendendo uma cabeçada à queima-roupa de Chay e chutes perigosos de Anderson Rosa e Uelber, segurando a vantagem mínima com unhas e dentes.

O inacreditável e o golaço final

A reta final da partida reservou doses altas de drama. Aos 89 minutos, a torcida da casa não acreditou no que viu: após cruzamento, Lucas Costa, livre e sem goleiro, cabeceou bisonhamente por cima do gol, desperdiçando a chance clara de empate. O castigo veio nos acréscimos. Aos 47 minutos, Lucas Camilo recebeu na intermediária e soltou um petardo venenoso. A bola venceu Douglas Borges novamente, selando o placar de 2 a 0 com um golaço. Com o resultado, os garotos do Botafogo mostram serviço e garantem um início promissor no estadual, enquanto a Portuguesa lamenta as chances desperdiçadas em casa.