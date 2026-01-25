Em uma tarde de muita transpiração e pouca inspiração ofensiva na Neo Química Arena, o Santos e o RB Bragantino empataram sem gols neste domingo (25), em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. O grande protagonista do duelo foi o goleiro Gabriel Brazão, que operou milagres para evitar a derrota do time da Vila Belmiro. Com o resultado, o Peixe deixa a zona de classificação, caindo para a 9ª posição, enquanto o Massa Bruta mantém sua invencibilidade e a vice-liderança do estadual.

Chances desperdiçadas e equilíbrio

O confronto, realizado na casa do Corinthians devido a acordos entre as diretorias, começou estudado. O Bragantino tentou impor seu ritmo com posse de bola, enquanto o Santos buscava explorar os erros adversários. O primeiro momento de tensão ocorreu quando o goleiro Cleiton escorregou, quase entregando o ouro para o ataque santista. No entanto, a melhor chance da primeira etapa foi dos visitantes: aos 22 minutos, Eduardo Sasha finalizou com perigo e exigiu uma defesa espetacular de Gabriel Brazão, que se esticou todo para espalmar.

O time comandado por Juan Pablo Vojvoda respondeu apenas nos acréscimos do primeiro tempo. Após uma boa trama ofensiva, Gabriel Barbosa, o Gabigol, recebeu a bola na entrada da área com liberdade. O atacante, porém, finalizou por cima da meta, desperdiçando a oportunidade mais clara do Santos no jogo.

Trave e paredão salvam o Santos

A segunda etapa trouxe um cenário de maior pressão por parte do time de Bragança Paulista. Aos 10 minutos, a “Lei do Ex” quase se fez presente quando Eduardo Sasha pegou de primeira e carimbou o travessão de Brazão. O Santos tentou reagir com as entradas de João Schmidt, Rollheiser e do jovem Matheus Xavier, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo rival, que ainda não sofreu gols na competição.

Nos instantes finais, o drama aumentou para os mandantes. Lucas Barbosa assustou com uma cabeçada que passou raspando e, já nos acréscimos, aos 47 minutos, o atacante Fernando saiu cara a cara com o gol. Mais uma vez, Gabriel Brazão cresceu na frente do adversário e fez uma defesa salvadora, garantindo o empate.

O resultado acende um sinal de alerta para o Santos, que agora soma pontos insuficientes para figurar entre os oito classificados ao mata-mata. Na próxima rodada, o Peixe terá um desafio ainda maior: o clássico San-São contra o São Paulo. Já o RB Bragantino segue confortável na tabela, mostrando solidez defensiva e eficiência para pontuar fora de casa.