Em um clássico repleto de tensão, reviravoltas e polêmicas, Santos e Corinthians empataram por 1 a 1 na noite desta quinta-feira, 22, na Vila Belmiro.

Pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o Timão chegou a flertar com a vitória após um primeiro tempo movimentado de Yuri Alberto, mas cedeu a igualdade aos 48 minutos da etapa final, em cobrança de falta de Gabriel Barbosa que contou com a colaboração do goleiro Hugo Souza. O resultado mantém o equilíbrio na tabela, com ambas as equipes somando agora cinco pontos.

Do erro à redenção: a montanha-russa de Yuri Alberto

A primeira etapa foi marcada pelo protagonismo de Yuri Alberto. O atacante corintiano viveu o inferno e o céu em um intervalo de três minutos. Aos 10, ele sofreu pênalti ao ser derrubado por Zé Ivaldo após grande arrancada. No entanto, na cobrança, o camisa 9 exagerou na força e mandou para fora, desperdiçando a chance de abrir o placar e sendo ironizado por Neymar, presente nos camarotes da Vila.

A redenção, contudo, foi rápida. Aos 16 minutos, o goleiro santista Gabriel Brazão operou um milagre ao defender dois chutes consecutivos à queima-roupa, de Yuri e Matheus Bidu. Mas a sorte sorriu para o atacante do Corinthians: a sobra voltou para seus pés e, da entrada da área, ele acertou o canto direito para fazer 1 a 0. Na comemoração, o ex-santista não poupou provocações à torcida local, pedindo mais vaias.

Jogo truncado e chuva de cartões

Se o primeiro tempo foi técnico, o segundo foi uma batalha física e nervosa. O clássico ficou picotado, com o árbitro distribuindo cartões amarelos para conter os ânimos — sobraram advertências para jogadores como Willian Arão, Gabriel Menino, Matheus Pereira e até para os técnicos Juan Pablo Vojvoda e Dorival Júnior.

O Santos tentou mudar o panorama com as entradas de Lautaro Díaz e Miguelito, mas esbarrava na forte marcação corintiana e na falta de criatividade para furar o bloqueio.

O castigo no fim e a falha de Hugo Souza

Quando a vitória do time visitante parecia encaminhada, o cenário mudou nos acréscimos. Aos 46 do segundo tempo, Lautaro Díaz sofreu polêmica falta na entrada da área, gerando muita reclamação do zagueiro Gustavo Henrique.

Na cobrança, já aos 48 minutos, Gabriel Barbosa soltou uma bomba no canto do goleiro. Hugo Souza tentou a defesa, mas espalmou a bola para trás, cedendo o empate dramático.

O gol salvador evitou a derrota santista e selou uma rodada atípica no estadual, onde nenhum dos quatro grandes de São Paulo saiu vitorioso. Com o apito final, o 1 a 1 refletiu um jogo onde a persistência do Peixe foi premiada diante de um Corinthians que recuou demais no fim.