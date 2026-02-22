A Federação Paulista de Futebol (FPF) repudiou o ataque machista do zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, contra a árbitra Daiane Muniz após a eliminação de sua equipe diante do São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista.

Em nota divulgada na noite de sábado, 21, a FPF disse ter recebido a fala com “profunda indignação e revolta”, e que a declaração reflete uma visão “primitiva, machista, preconceituosa e misógina, incompatível com os valores que regem a sociedade e o futebol”.

A Federação encaminhou as declarações à Justiça Desportiva para que as “providências cabíveis” sejam tomadas, e destacou que pretende ampliar o número de árbitras de seu quadro, que hoje conta com 36 mulheres.

O que o jogador do Bragantino falou

O zagueiro Gustavo Marques não criticou apenas Daiane Muniz, árbitra da derrota por 2 a 1 do Bragantino para a São Paulo, mas todas as mulheres que atuam na profissão.

“Não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Eu acho que ela não foi honesta pelo que ela fez. […] Era um sonho da gente chegar na semi ou até na final, mas ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para uns jogos desse tamanho, não colocar uma mulher”, disse em entrevista à transmissão oficial.

Na zona mista do estádio, diante da repercussão do caso, Gustavo Marques se retratou. Disse ter sido “xingado” até por sua mãe e esposa, pediu desculpas a todas as mulheres. revelou ter ido ao vestiário se desculpar pessoalmente com Daiane.

“Estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo e do Brasil. Falei coisas que não deveria para a Daniela (Daiane). Fui ao vestiário dela e pedi perdão para ela e para a assistente dela. Estou aqui para pedir perdão para todas as mulheres do mundo. Aqui tem várias mulheres, quero que vocês possam me perdoar pela minha fala. Estou mal, triste. Minha esposa já me xingou, minha mãe já me xingou. Estou aqui para pedir perdão, estou sendo homem. Todo ser humano erra. Estou aqui para pedir perdão. É isso”, começou por dizer”, afirmou.

Confira a nota da FPF sobre Gustavo Marques

É com profunda indignação e revolta que a Federação Paulista de Futebol recebeu a entrevista do atleta Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, após a partida contra o São Paulo, neste sábado (21), pelo Paulistão Casas Bahia.