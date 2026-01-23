A Federação Paulista de Futebol (FPF) decidiu nesta sexta-feira (23) afastar o árbitro Lucas Canetto Bellote. A medida foi tomada após a atuação controversa do juiz no clássico entre Santos e Corinthians, na última quinta-feira, 22, na Vila Belmiro, que terminou empatado em 1 a 1.

Com o afastamento, Bellote foi retirado da escala do próximo fim de semana – em que atuaria como VAR na partida entre Capivariano e Primavera – e passará por um Programa de Assistência ao Desempenho da Arbitragem (PADA), processo popularmente conhecido como “reciclagem”.

A punição foi motivada pela marcação de uma falta na entrada da área corintiana já nos acréscimos do segundo tempo.

No lance, o zagueiro Gustavo Henrique, do Corinthians, desarmou o atacante Lautaro Díaz. O árbitro interpretou a jogada como infração do defensor, mesmo com o lance seguido por finalização de Gabigol.

Na cobrança da falta, o mesmo Gabigol marcou o gol que decretou o empate para o Santos.

A decisão gerou revolta imediata nos jogadores e na comissão técnica do Corinthians. Após a partida, Gustavo Henrique publicou em suas redes sociais uma foto do tornozelo inchado, alegando que, na realidade, ele teria sido pisado pelo adversário no momento do desarme, classificando a inversão da falta como um erro.

O técnico do Corinthians, Dorival Júnior, não poupou críticas à arbitragem na entrevista coletiva pós-jogo, classificando a marcação como um “erro grotesco” que interferiu diretamente no resultado.

“A falta foi minha. Fui só na bola e o cara pisa em mim. Espero que a arbitragem possa se olhar no espelho e tentar melhorar”, desabafou Gustavo Henrique na zona mista.

O goleiro Hugo Souza, que admitiu ter falhado tecnicamente no lance do gol, também endossou o coro de que a infração marcada não existiu.

Especialistas em arbitragem, como o ex-árbitro Sálvio Spínola, analisaram o lance como um “erro capital” da equipe de arbitragem.

O empate manteve as duas equipes com campanhas similares neste início de temporada.

Lucas Canetto Bellote ficará fora das escalas por tempo indeterminado até que conclua o período de reciclagem técnica e psicológica.