A passagem de Pablo Vegetti pelo Vasco parece estar próxima dos capítulos finais. Ídolo da torcida e peça fundamental nas últimas temporadas, o atacante argentino comunicou à diretoria cruzmaltina o desejo de aceitar uma proposta do Cerro Porteño, do Paraguai. A informação foi noticiada pelo do site ge.

O fator determinante para a decisão do Pirata é a longevidade do vínculo. Aos 37 anos, Vegetti tem contrato com o Vasco apenas até o final desta temporada -dezembro de 2026. O Cerro Porteño, por sua vez, colocou na mesa um contrato de três anos, oferecendo uma estabilidade maior para a reta final da carreira do jogador.

Embora o salário mensal oferecido pelos paraguaios seja inferior aos cerca de R$ 1 milhão que o atacante recebe no Rio de Janeiro, o valor total do contrato superaria o que ele receberia cumprindo seu último ano no Brasil. Além disso, pesa o desejo do atleta de manter o protagonismo como titular absoluto, algo que poderia ser questionado sob o comando técnico de Fernando Diniz em uma temporada de reformulação.

Publicamente, o presidente Pedrinho adotou cautela ao longo da semana. Em entrevista recente, o mandatário afirmou que o clube não havia recebido propostas oficiais e reforçou a importância técnica de Vegetti, artilheiro do país em 2025. Contudo, nos bastidores, a diretoria já admite a negociação.

A saída de Vegetti traria um alívio imediato na folha salarial do clube, abrindo espaço para novos investimentos. O Vasco, inclusive, condicionou o avanço por novos reforços à definição deste caso. O nome de Brenner, ex-São Paulo e atualmente na Europa, é o mais cotado para assumir a camisa 9 caso a saída do argentino se concretize.