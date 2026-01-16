A bola vai rolar para um duelo decisivo no interior mineiro. Neste sábado (17), o Democrata-GV recebe o Athletic-MG no Estádio José Mammoud Abbas, o popular Mamudão, em Governador Valadares. A partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Mineiro de 2026, está marcada para as 18h (horário de Brasília) e coloca frente a frente equipes com objetivos distintos na tabela.

Cenário das equipes no Estadual

Jogando diante de sua torcida, o Democrata-GV busca fazer valer o fator casa, historicamente um dos grandes trunfos da Pantera. A equipe estreou com vitória na competição, mas vem de um revés em seus domínios contra o América-MG (1 a 0). Com 3 pontos no Grupo A, o time de Governador Valadares encara o confronto como fundamental para a reabilitação e para se manter na briga pela classificação às fases finais.

Do outro lado, o Athletic-MG vive um momento delicado. O Esquadrão de Aço ainda não pontuou no Grupo C, acumulando derrotas para América-MG (3 a 0) e URT (1 a 0). Sem ter balançado as redes até o momento, a equipe de São João del-Rei viaja pressionada, precisando somar pontos para afastar o início de crise e recuperar a confiança na temporada.

Prováveis escalações e desfalques

Para o duelo, o técnico do Democrata-GV, Wladimir Araújo, terá um desfalque certo: o zagueiro Rafael Klein, que cumpre suspensão após ser expulso na rodada anterior. Tonhão, que entrou durante a última partida, é o provável substituto na defesa. A Pantera deve manter a base que vem atuando, apostando na força ofensiva de Pedrotti e Bismarck.

Já no Athletic-MG, o técnico Rui Duarte pode promover alterações táticas e de peças em busca da primeira vitória. A falta de gols e os resultados negativos ligaram o sinal de alerta, e o comandante deve buscar uma formação mais agressiva para surpreender fora de casa.

Provável Democrata-GV: Thúlio; Lucas Evangelista, Henrique, Tonhão e Bryan; Luís Henrique, Bernardo Augusto e Giovanni; Marcelinho, Pedrotti e Bismarck.

Provável Athletic-MG: Eduardo Freire; Douglas Silva, Sidimar, Edson e Enzo Santos; Fabrício Isidoro, David Braga e Gian Cabezas; David Caicedo, Ronaldo Tavares e Alessio da Cruz.

Onde assistir a Democrata-GV x Athletic-MG

Os torcedores poderão acompanhar a partida através de múltiplas plataformas. O jogo terá transmissão ao vivo pelo serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, a cobertura online está prevista através do YouTube, no canal oficial da FMF TV (Federação Mineira de Futebol) e pela plataforma , ampliando o acesso aos fãs do futebol mineiro.