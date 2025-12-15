O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira, 15, a saída do técnico Leonardo Jardim, um dia depois da eliminação para o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil 2025.

Leonardo Jardim deixou o clube com 26 vitórias, 18 empates e 11 derrotas, com 58,2% de aproveitamento. Ele comandou o Cruzeiro no Campeonato Mineiro (caiu na semifinal), Sul-Americana (fase de grupos), Brasileirão (3º lugar) e Copa do Brasil (semifinal).

O português concederá entrevista coletiva nesta tarde. Em nota, o clube agradeceu pelos serviços prestados:

O Cruzeiro informa que o treinador Leonardo Jardim não seguirá no comando técnico da equipe na temporada 2026. Junto com Jardim, deixam o clube os auxiliares José Barros, Antonio Vieira e Diogo Dias. Somos gratos por toda a dedicação, comprometimento e profissionalismo durante o ano.

Desejamos muito sucesso na sequência das trajetórias dos profissionais. O treinador irá se pronunciar através de entrevista coletiva, nesta segunda-feira, 15, às 13h, na Toca da Raposa II.