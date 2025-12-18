O Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira, 18, as saídas do atacante Yannick Bolasie, do meia Eduardo e do zagueiro Mateo Gamarra. Os jogadores atuaram pelo Cabuloso apenas na temporada de 2025, mas não tiveram seus contratos renovados para o próximo ano. O clube mineiro se despediu dos atletas pelas redes sociais e desejou sucesso na continuidade de suas carreiras.

Dentre os atletas, o experiente Eduardo, 36, foi um dos reservas mais utilizados por Leonardo Jardim ao longo da temporada. Foram 51 jogos, cinco gols e uma assistência ao longo do ano.

Livre no mercado, o meio-campista é especulado no Mirassol, que está classificado para a próxima Libertadores. O clube do interior paulista já iniciou tratativas para contar com o jogador em 2026.

O zagueiro Gamarra, por sua vez, pertence ao Athletico Paranaense, que jogará a Série A do Brasileirão na próxima temporada, e estava emprestado ao Cruzeiro.

Sem espaço no Furacão, o atleta foi emprestado novamente e dessa vez o destino é o Olimpia, do Paraguai. Na Toca da Raposa, o jogador não teve muitas chances com Leonardo Jardim: só cinco partidas.

Bolasie não teve sequência na equipe titular do Cruzeiro em 2025. Entre agosto e setembro, o congolês ficou cerca de um mês e meio sem entrar em campo, retornando à equipe somente na reta final do Brasileirão. Na temporada, o atacante atuou em 33 partidas, marcou quatro gols e deu três assistências.