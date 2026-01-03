O Corinthians conseguiu reverter nesta sexta-feira, 2, as punições impostas pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e contará com o apoio da torcida nas arquibancadas na estreia do Campeonato Paulista 2026.

De acordo com informações do portal Meu Timão, o atual campeão estadual obteve vitória na Justiça e jogará com portões abertos contra a Ponte Preta no dia 11 de janeiro, às 16h, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Paulistão.

O Corinthians havia sido punido em razão da confusão ocorrida na final do último Estadual, contra o Palmeiras.

Inicialmente, a punição anunciada em outubro de 2025 previa a perda de dois mandos de campo. Após recurso, a sanção foi reduzida para um jogo, com o fechamento do setor destinado às torcidas organizadas no confronto seguinte, diante do São Paulo, pelo Brasileirão.

No entanto, o Corinthians conseguiu reverter integralmente ambas as penalidades, optando pelo pelo cumprimento de penas alternativas, como a doação de cestas básicas a instituições de caridade.

Garro e Martínez liberados

Além da liberação da torcida, o Corinthians também conseguiu reverter as punições aplicadas a Rodrigo Garro e José Martínez, relacionadas à confusão na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras.

Martínez havia sido suspenso por quatro jogos em razão de uma agressão ao goleiro Marcelo Lomba durante a briga generalizada ao fim da partida. Já o meia argentino Garro havia sido punido com a suspensão de dois jogos por atitudes antidesportivas na final.