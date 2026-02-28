O Corinthians vive um momento de afirmação na temporada de 2026. Em meio a uma maratona logística longe de seus domínios, a equipe comandada por Dorival Júnior alcançou sua melhor sequência de resultados como visitante desde setembro do ano passado. O teste de fogo para essa invencibilidade acontece neste sábado, 28, às 20h30, contra o Novorizontino, em jogo único pela semifinal do Campeonato Paulista.

A partida acontece no Jorge Ismael de Biasi, no interior de São Paulo, com transmissão da Record (TV aberta), TNT (TV fechada), Cazé TV (YouTube), HBO Max (streaming). Quem vencer, encara na decisão, essa em dois jogos, o vencedor de Palmeiras x São Paulo, que se enfrentam no domingo, na Arena Barueri.

Invencibilidade e maratona fora de casa

A série positiva foi construída em um cenário adverso. O Timão vem de quatro partidas consecutivas fora de casa, acumulando vitórias sobre São Bernardo e Athletico-PR, além de empates contra Portuguesa e Cruzeiro. O confronto de hoje será o quinto capítulo desta sequência longe da capital paulista.

Um dos pilares para esse desempenho é a solidez defensiva. Em 12 partidas disputadas na temporada, a equipe não sofreu gols em sete oportunidades. Embora tenha sido vazada nos dois últimos compromissos, a consistência do sistema defensivo tem permitido ao clube controlar o ritmo dos jogos e pontuar, mesmo sem o apoio da torcida na Neo Química Arena.

Foco no Paulistão e início do Brasileiro

O duelo contra o Novorizontino coloca frente a frente o Corinthians e a equipe de melhor campanha da competição até o momento. Uma vitória garante o Alvinegro em sua quarta decisão de campeonato em menos de um ano. Paralelamente, o clube mantém um início sólido no Campeonato Brasileiro, posicionando-se no pelotão de frente da tabela.

A capacidade de adaptação e o pragmatismo demonstrados na sequência recente sugerem um amadurecimento tático do grupo. Ao transformar o desgaste das viagens em pontos e classificação, o Corinthians ganha moral para os momentos agudos do calendário, buscando aliar a eficiência defensiva à força ofensiva nesta reta final de estadual.