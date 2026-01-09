O Campeonato Paulista de 2026 contará novamente com o troféu Craque do Jogo, que é entregue ao melhor jogador de cada partida ao longo de toda a competição. A premiação ficará a cargo da 7K, marca do grupo Ana Gaming, que renovou o acordo de patrocínio ao torneio. A escolha do melhor em campo será feita pelo público através das redes sociais do Paulistão.

Além da premiação individual, a marca terá ampla exposição durante os jogos, com presença em placas de LED ao redor do campo, backdrop de entrevistas, tapete posicionado na lateral dos gols e ativações integradas à transmissão.

Para Nickolas Tadeu Ribeiro de Campos, fundador e presidente do conselho da Ana Gaming, holding que gere as marcas 7K, Cassino e Vera, a renovação do acordo reforça o compromisso do grupo com o futebol e com experiências que valorizam o espetáculo dentro de campo.

“Renovar o patrocínio ao Paulistão reafirma a nossa convicção de que o esporte é uma das plataformas mais fortes de conexão com o público brasileiro. Já o Craque do Jogo 7K é uma forma de valorizar o desempenho dentro de campo e de garantir a presença da marca ao lado do destaque de cada uma das partidas”, afirma.