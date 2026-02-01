Em uma noite de entrega tática e superação no estádio Santa Cruz, o Botafogo-SP venceu o Palmeiras por 1 a 0, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2026. O gol solitário de Leandro Maciel, logo no início da etapa complementar, garantiu três pontos cruciais para o time de Ribeirão Preto, que jogou mais de 30 minutos com um jogador a menos após a expulsão do zagueiro Vilar. O resultado não apenas afasta o Pantera da zona de rebaixamento, mas também encerra um tabu de 12 anos sem vitórias sobre o rival da capital.

Equilíbrio e intervenções do VAR marcam o início

A primeira etapa em Ribeirão Preto foi marcada por um jogo franco, embora com pouca efetividade nas finalizações. O Palmeiras, buscando manter a vice-liderança, tentou controlar a posse, mas esbarrou em muitos erros de passes longos. O Botafogo-SP, por sua vez, foi perigoso nos contra-ataques. O goleiro Marcelo Lomba precisou trabalhar para evitar o gol de Hygor e Leandro Maciel, enquanto Victor Souza salvou o time da casa em finalização de Luighi.

A polêmica tomou conta do jogo aos 20 minutos, quando o VAR analisou um possível pênalti de Giay em Hygor. Após revisão no monitor, a árbitra Marianna Nanni Batalha manteve a decisão de campo, assinalando apenas tiro de meta, mantendo o placar zerado até o intervalo.

Gol relâmpago e resistência defensiva

O cenário mudou drasticamente logo no retorno dos vestiários. Aos 4 minutos do segundo tempo, Leandro Maciel aproveitou uma rebatida da defesa palmeirense na entrada da área e bateu rasante, no canto esquerdo, sem chances para Lomba, explodindo a torcida no Santa Cruz.

A situação do Botafogo, que parecia confortável, tornou-se dramática aos 19 minutos. O zagueiro Vilar, que já tinha cartão amarelo, parou um contra-ataque puxando Vitor Roque e foi expulso. Com um homem a mais, o técnico Abel Ferreira lançou o Palmeiras ao ataque, promovendo as entradas de Allan, Andreas e Flaco López. O Verdão chegou a balançar as redes com Vitor Roque, mas o lance foi anulado por impedimento.

Pressão final e triunfo histórico

A reta final foi de ataque contra defesa. O Palmeiras rondou a área adversária, mas encontrou um Botafogo-SP fechado e resiliente. A equipe da capital ainda reclamou de um novo pênalti em Allan, novamente descartado pela arbitragem após checagem do VAR. No último lance de perigo, a falta de sorte puniu o time visitante: Allan finalizou de dentro da área, mas a bola explodiu no próprio companheiro, Vitor Roque, saindo pela linha de fundo.

Com a vitória heroica, o Botafogo-SP respira na competição e entra momentaneamente na zona de classificação para as quartas de final. Na próxima rodada, o Pantera visita o Guarani. Já o Palmeiras, que conheceu sua segunda derrota no estadual, terá pela frente o clássico contra o Corinthians.