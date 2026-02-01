A noite deste domingo (1) reserva um confronto de opostos no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o Botafogo-SP recebe o Palmeiras às 20h30 (de Brasília). Enquanto os donos da casa buscam regularidade para subir na tabela, os visitantes miram o topo da classificação geral em um duelo que promete agitar o interior paulista.

Análise e expectativas para o confronto

O duelo em Ribeirão Preto carrega pesos diferentes para as duas equipes nesta fase do estadual. Para o Botafogo-SP, o jogo é um divisor de águas. Com uma campanha irregular e próximo da zona de perigo na classificação geral, somar pontos em casa contra um dos favoritos ao título é crucial. A equipe ainda busca uma vaga na segunda fase, mas o objetivo primário é se afastar da parte inferior da tabela. A expectativa é de um time focado na defesa, tentando explorar contra-ataques.

Já o Palmeiras, em situação confortável no seu grupo e na vice-liderança geral, encara a partida como mais um passo para garantir a melhor campanha e a vantagem de decidir os confrontos de mata-mata em casa. A comissão técnica de Abel Ferreira deve manter a seriedade habitual, podendo aproveitar a solidez da equipe para gerir o elenco, mas sem abrir mão da competitividade.

Pantera busca estabilidade em casa

O Botafogo-SP chega para este duelo ocupando a 12ª colocação geral, somando 5 pontos até o momento. Sob o comando do técnico Claudio Tencati, a equipe de Ribeirão Preto tem oscilado na competição, apresentando uma campanha de uma vitória, dois empates e duas derrotas. Jogando diante de sua torcida, o Pantera sabe que precisa pontuar para manter vivo o sonho de classificação e ganhar confiança para a sequência da temporada.

Verdão na caça à liderança

Do outro lado, o Palmeiras vive um momento de afirmação. O time alviverde ocupa a vice-liderança com 12 pontos, fruto de um desempenho consistente com quatro vitórias e apenas uma derrota. Com um elenco entrosado, o clube entra em campo como favorito, mesmo atuando fora de casa. A meta é conquistar os três pontos para pressionar o líder da competição e consolidar sua posição no topo da tabela.

Onde assistir ao jogo

Para o torcedor que deseja acompanhar a partida, as opções de transmissão são variadas. O confronto terá cobertura na TV aberta pela Record TV. Na TV fechada, a TNT e a TNT Sports exibem o duelo. Já nas plataformas digitais e de streaming, a partida estará disponível na CazéTV (YouTube), Max, PlayPlus, R7.com e no Paulistão Play.