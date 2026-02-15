O Corinthians cumpriu sua missão com eficiência na noite deste domingo, 15. Em duelo válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o Timão foi até o estádio Primeiro de Maio e venceu o São Bernardo por 1 a 0.

O resultado, construído com um gol oportunista de André na segunda etapa, assegurou a classificação da equipe alvinegra para o mata-mata, enquanto decretou a eliminação do time do ABC.

Jogos das quartas de final do Paulistão

Novorizontino x Santos

Palmeiras x Capivariano

Bragantino x São Paulo

Portuguesa x Corinthians

*datas e horários ainda a serem definidos

Equilíbrio, sustos e intervenções dos goleiros

A primeira etapa foi marcada por um jogo franco, onde a falta de entrosamento do time misto do Corinthians por vezes cedeu espaços ao adversário. O São Bernardo, precisando desesperadamente da vitória, não se intimidou e criou chances claras. O momento de maior tensão para os corintianos ocorreu aos 31 minutos, quando Augusto chegou a balançar as redes de cabeça, mas a arbitragem assinalou impedimento, anulando o gol que abriria o placar para os donos da casa.

Do lado alvinegro, o meia Garro foi o principal articulador, exigindo boas defesas do goleiro Alex Alves em chutes de média distância e bolas paradas. O Corinthians também contou com a segurança de Hugo Souza, que precisou trabalhar em finalizações perigosas de Pará e nas investidas aéreas do Bernô, mantendo o zero no placar até o intervalo.

O golpe fatal e a classificação

No segundo tempo, o cenário de equilíbrio se manteve até que uma falha defensiva definiu o destino da partida. Aos 21 minutos (66′), a zaga do São Bernardo tentou afastar o perigo, mas o corte foi defeituoso. Atento, o atacante André aproveitou a sobra dentro da área e soltou uma bomba, sem chances para Alex Alves, decretando o 1 a 0.