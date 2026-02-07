Em uma noite de fortes emoções e reviravoltas no Morumbis, o São Paulo precisou mostrar poder de reação para vencer o inédito confronto contra o Primavera por 2 a 1. Em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, o time visitante assustou ao abrir o placar, mas a hierarquia dos ídolos tricolores prevaleceu. Lucas Moura e Calleri foram os artífices da virada que coloca a equipe de Hernán Crespo mais perto da zona de classificação.
Susto e domínio sem efetividade
O primeiro tempo foi marcado por um monólogo de posse de bola do Tricolor, que, apesar do volume, encontrou dificuldades para furar o bloqueio do Fantasma. A equipe da casa criou chances claras, como a furada incrível de Ferraresi na pequena área e cabeçadas perigosas de Dória, mas pecou na definição. O Primavera, postado defensivamente, pouco ameaçou, exceto por um chute de Matheus Anjos defendido por Rafael.
A etapa inicial, no entanto, ficou marcada por um momento de apreensão. Aos 30 minutos, o zagueiro Afonso, do Primavera, chocou-se com a perna de um adversário e caiu desacordado. A ambulância precisou entrar no gramado para retirar o atleta, que saiu consciente sob aplausos da torcida são-paulina, sendo substituído por Renato Vischi.
Golpe do Fantasma e a reação tricolor
O segundo tempo trouxe um cenário mais aberto e perigoso. O São Paulo seguiu pressionando, mas foi castigado aos 10 minutos. Gabriel Poveda arriscou de fora da área, a bola desviou em Ferraresi e matou o goleiro Rafael, inaugurando o marcador para os visitantes e gerando impaciência nas arquibancadas.
Precisando do resultado, o São Paulo se lançou ao ataque. A insistência foi recompensada aos 27 minutos. Após cruzamento de Calleri e um bate-rebate na área, a bola sobrou limpa para Lucas. O camisa 7 não perdoou e soltou uma pancada para estufar a rede e empatar a partida, inflamando o Morumbis.
Virada na marca da cal
O momento decisivo ocorreu pouco depois do empate. Luciano foi atingido por uma cotovelada de Renato Vischi dentro da área. Após revisão no monitor do VAR, o árbitro assinalou pênalti e expulsou o zagueiro do Primavera, que recebeu o segundo cartão amarelo. Na cobrança, aos 35 minutos, Calleri deslocou o goleiro Victor Hugo com categoria para decretar a virada.
Nos minutos finais, com um jogador a mais, o São Paulo controlou as ações, mas ainda levou um susto nos acréscimos, quando Rafael operou um milagre em chute de Josiel, garantindo os três pontos. Com o resultado, o Tricolor chega aos 10 pontos e ganha moral para a sequência da competição, enquanto o Primavera estaciona nos 7 pontos.