A noite desta quarta-feira (14) promete ser decisiva na Serra Gaúcha. O Caxias recebe o Avenida-RS no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho de 2026. A bola rola a partir das 21h30 (horário de Brasília), com ambas as equipes buscando consolidar suas estratégias neste início de temporada.

Situação atual das equipes no Gauchão

O estadual ainda está em sua fase inicial, momento em que os clubes tentam garantir pontos preciosos tanto para a classificação ao mata-mata quanto para evitar o quadrangular do rebaixamento. O Caxias estreou com um empate em 1 a 1 fora de casa, contra o São Luiz, e agora aposta no fator local.

Já o Avenida-RS teve um começo mais complicado, sofrendo uma goleada de 4 a 0 para o Grêmio em seus domínios. Desta forma, o time grená busca a primeira vitória para subir na tabela, enquanto o Periquito necessita urgentemente de uma recuperação para apagar a má impressão da estreia.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, o Caxias, sob o comando do técnico Fernando Marchiori, deve manter a base que atuou na primeira rodada. Um fato curioso da estreia envolveu um erro na numeração das camisas dos zagueiros, gerando um cartão amarelo para o atleta errado, situação que o clube já trabalha para corrigir junto à federação.

Do outro lado, o técnico Gabriel Dutra busca ajustar o Avenida após o revés inicial, visando uma campanha mais segura do que a de 2025, quando a equipe lutou contra o descenso.

Provável Caxias: Léo Lang; Douglas Skilo, Joilson, Maurício e Ronei; Dudu Vieira, Lucas Candido e Tomas Bastos; Andrew, Gustavo Nescau e Calyson.

Provável Avenida-RS: Rodrigo Mamá; Cristian Lessa, Zé Pedro, Jô e Vini Silva; Anderson Recife, Anderson Uchôa e Dionatan Machado; Wellisson, Xandy e Emerson Tucão.

Fator local e estratégias de jogo

Jogando em casa, o time Grená assume a responsabilidade de ditar o ritmo. O Estádio Centenário é historicamente um reduto difícil para os visitantes, e a equipe espera usar o apoio da torcida para pressionar. Ainda em fase de ajustes táticos, o foco é transformar a posse de bola em chances reais de gol.

O Avenida-RS, ciente das dificuldades, viaja focado em surpreender. Pontuar fora de casa contra um adversário tradicional é vital para as pretensões do clube de Santa Cruz do Sul. A expectativa é de uma postura inteligente, explorando contra-ataques e eventuais espaços deixados pelos mandantes.

Onde assistir a Caxias x Avenida-RS