O Internacional passou por cima do Monsoon e aplicou uma goleada de 4 a 0 nesta quinta-feira (15), no estádio Francisco Novelletto. Válida pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho, a partida marcou a estreia do técnico Paulo Pezzolano e teve como grande protagonista o atacante Rafael Borré. O colombiano saiu do banco de reservas no segundo tempo para marcar dois gols e dar uma assistência genial, garantindo a liderança e a tranquilidade para o time Colorado.

Resistência quebrada por erro individual

Apesar do placar elástico, o início do jogo não foi fácil para os visitantes. O Monsoon, buscando competir através da organização tática, conseguiu travar o meio-campo e até criou oportunidades, mas sofreu com a falta de precisão e o excesso de impedimentos — foram oito apenas na primeira etapa. O Inter, com dificuldades na criação, precisou de uma falha adversária para abrir o caminho.

Aos 37 minutos, o zagueiro Yuri errou feio o domínio após um lançamento longo. Atento, João Victor aproveitou a indecisão, roubou a bola e tocou na saída do goleiro Igor Pavan para fazer 1 a 0. O gol desestabilizou a equipe da casa, que sentiu o golpe e viu o adversário crescer de produção antes do intervalo.

O fator Borré transforma o jogo

Se o primeiro tempo terminou com uma vantagem magra, a segunda etapa foi um monólogo vermelho, especialmente após as substituições promovidas por Pezzolano aos 56 minutos. A entrada de Rafael Borré mudou a dinâmica ofensiva do Inter. Apenas quatro minutos após pisar no gramado, o colombiano mostrou seu faro de gol: aproveitou cruzamento na medida de Braian Aguirre e, antecipando-se à marcação, bateu de primeira para ampliar.

O Monsoon tentou reagir, mas esbarrou em suas próprias limitações e na solidez defensiva do Inter. Aos 80 minutos, a goleada começou a se desenhar. Bruno Gomes levantou a bola na área e, mais uma vez, Borré subiu mais alto que a defesa para testar firme e marcar o terceiro.

Pintura para fechar a conta

O momento mais bonito da noite, no entanto, ficou reservado para o final. Aos 86 minutos, Borré vestiu a camisa de garçom e, com um toque genial de calcanhar por cima da defesa, deixou Allex na cara do gol. O jovem não desperdiçou e bateu de canhota, no ângulo, decretando o 4 a 0. O lance chegou a ser revisado pelo VAR, mas foi validado, coroando a atuação de gala do ataque colorado.

Nos acréscimos, o goleiro Igor Pavan ainda evitou um placar maior com duas grandes defesas, impedindo o hat-trick de Borré. Com o resultado, o Internacional segue com 100% de aproveitamento no Estadual, enquanto o Monsoon amarga uma sequência negativa e segue sem vencer na competição.