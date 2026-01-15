Neste sábado (17), o Boavista-RJ recebe o Fluminense em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca de 2026. A partida acontece às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema.

Em início de temporada, as duas equipes buscam ajustes físicos e táticos. Enquanto o time da casa tenta usar o fator local para surpreender, o Tricolor das Laranjeiras deve optar por uma formação alternativa para dar rodagem ao elenco e preservar titulares na Taça Guanabara.

Onde assistir a Boavista-RJ x Fluminense

A partida terá transmissão confirmada pelo Premiere (pay-per-view). Além disso, há a possibilidade de exibição digital via GE TV (YouTube e portal ge.globo), uma vez que o Grupo Globo detém os direitos de transmissão multiplataforma do estadual.

Como chega o Boavista-RJ

O Verdão de Saquarema entra em campo sob o comando do experiente técnico Gilson Kleina. Jogar no Elcyr Resende é tradicionalmente um trunfo para a equipe, que costuma dificultar a vida dos grandes clubes do Rio de Janeiro em seus domínios.

Sem desfalques confirmados de última hora, a expectativa é que Kleina mantenha a base da pré-temporada, montando uma equipe competitiva focada em fechar os espaços e explorar a velocidade nos contra-ataques.

Como chega o Fluminense

O Tricolor inicia o ciclo do técnico argentino Luis Zubeldía, contratado com vínculo até o final de 2026. No entanto, para este confronto, a equipe será dirigida pelo auxiliar Maxi Cuberas, já que Zubeldía se recupera de um procedimento cardíaco.

Seguindo o planejamento de início de ano, o Fluminense deve ir a campo com um time alternativo, mesclando jovens promessas e reforços que precisam de ritmo de jogo. O atacante João Lourenço é baixa certa por lesão.

Provável escalação: Vitor Eudes; Júlio Fidelis, Jemmes, Igor Rabello e Guilherme Arana; Wallace Davi, Otávio e Lezcano; Santi Moreno, Riquelme e John Kennedy.