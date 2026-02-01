A noite deste domingo (1º) reserva um confronto decisivo pela sexta rodada do Campeonato Mineiro de 2026. O Betim recebe o Cruzeiro na Arena Vera Cruz, na região metropolitana de Belo Horizonte. A bola rola às 20h (horário de Brasília), em um duelo que coloca frente a frente equipes com objetivos distintos na tabela.

Cruzeiro busca reabilitação sob comando de Tite

A Raposa chega para o confronto pressionada após a derrota no clássico contra o Atlético-MG. O técnico Tite, que assumiu o comando da equipe em dezembro de 2025, busca ajustar o time para retomar a liderança de seu grupo e dar uma resposta positiva à torcida. Apesar da necessidade de vitória, existe a possibilidade de o treinador optar por uma escalação mista, visando a gestão física do elenco diante do calendário apertado.

Para o Cruzeiro, o triunfo fora de casa é fundamental não apenas para a classificação, mas para consolidar o estilo de jogo proposto pela nova comissão técnica nesta fase inicial da temporada.

Betim aposta no fator casa

Do outro lado, o Betim, comandado pelo técnico Emerson Ávila, entra em campo motivado a surpreender um dos gigantes do estado. Atualmente na terceira colocação de sua chave, o time da casa precisa somar pontos para manter vivas as chances de avançar às semifinais do estadual.

A aposta do Betim é no fator local: a Arena Vera Cruz deve receber um grande público mandante, visto que a carga de ingressos para a torcida visitante foi limitada a cerca de 375 bilhetes. A equipe deve adotar uma postura de concentração defensiva máxima para neutralizar o ímpeto celeste e explorar as oportunidades de ataque.

Onde assistir a Betim x Cruzeiro

Os torcedores poderão acompanhar a partida através de diferentes plataformas: