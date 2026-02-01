Foi com doses cavalares de drama e sofrimento, mas o Cruzeiro reencontrou o caminho das vitórias. Na noite deste domingo, 1º ,em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro, a equipe celeste visitou o Betim na Arena Vera Cruz e venceu por 1 a 0. O gol salvador foi marcado por Matheus Pereira aos 55 minutos do segundo tempo, garantindo três pontos vitais para o time de Tite, que vinha de duas derrotas consecutivas, e afundando os donos da casa na lanterna do Grupo B.

Lesões e gol anulado marcam etapa inicial

O primeiro tempo foi um teste de resistência para o elenco cruzeirense. Apesar de dominar a posse de bola desde o apito inicial, a Raposa sofreu baixas importantes precocemente. O zagueiro Jonathan Jesus e o atacante Chico da Costa deixaram o campo lesionados antes dos 25 minutos, forçando Tite a queimar substituições cedo. Chico, inclusive, chegou a balançar as redes antes de sair, mas o VAR confirmou impedimento no lance.

O Betim, postado defensivamente, tentava explorar os erros do adversário, mas pouco assustava. A melhor chance da primeira etapa caiu nos pés de Neyser Villarreal, substituto de Chico. Nos acréscimos, Matheus Pereira deixou o companheiro cara a cara com o goleiro Jori, mas o atacante finalizou para fora, desperdiçando uma oportunidade de ouro.

Susto com Cássio e pressão final

A etapa complementar começou com uma cena inusitada: o goleiro Cássio precisou deixar o campo momentaneamente, possivelmente por um problema estomacal, retornando minutos depois. Com a bola rolando, o jogo ficou mais aberto. O Betim quase surpreendeu em um voleio de Maycon Rangel e, mais tarde, obrigou Cássio a fazer uma defesa espetacular em chute de Pedro Henrique, após grande jogada individual de Paulo Henrique.

O Cruzeiro respondeu aumentando a pressão. Wanderson, que entrou no segundo tempo, parou em boa defesa de Jori e, minutos depois, perdeu um gol incrível ao cabecear sozinho por cima da meta, após cruzamento de Fabrício Bruno. Parecia que o empate persistiria.

O alívio no último lance

Quando o cronômetro já marcava 55 minutos da etapa final — o décimo minuto de acréscimo dado pela arbitragem —, a insistência celeste foi recompensada. Arroyo avançou pela direita e cruzou na medida para a área. Matheus Pereira subiu mais alto que a defesa do Betim e cabeceou bonito, sem chances para Jori, decretando a vitória no último suspiro da partida.

Com o resultado, o Cruzeiro chega aos 9 pontos e respira na vice-liderança do Grupo C, recuperando a confiança para a sequência da temporada. Já o Betim permanece estacionado na última posição de sua chave, complicando sua situação no estadual.