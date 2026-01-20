Nesta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, o Avenida-RS recebe o Ypiranga em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. A bola rola às 21h30 no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, em um duelo importante para as pretensões de ambos os clubes na fase inicial do estadual.

Cenário do Avenida-RS

O time da casa entra em campo pressionado pela necessidade de reabilitação. O Avenida vive uma situação delicada no Grupo A, ainda sem vencer na competição. A equipe soma apenas um ponto, conquistado no empate sem gols contra o Monsoon na última rodada. Antes disso, sofreu derrotas para Grêmio (4 a 0) e Caxias (3 a 0). Jogando diante de sua torcida, o clube encara a partida como um divisor de águas para se afastar da lanterna e iniciar uma reação.

Momento do Ypiranga

Em contrapartida, o Ypiranga chega a Santa Cruz do Sul embalado e invicto. O “Canarinho” de Erechim ocupa a parte superior da tabela do Grupo B, somando cinco pontos. A equipe vem de um resultado expressivo: uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Internacional. O objetivo agora é aproveitar a confiança adquirida para pontuar fora de casa e consolidar sua posição na zona de classificação para a próxima fase.

Onde assistir a Avenida-RS x Ypiranga

Para quem deseja acompanhar o confronto ao vivo, a partida terá transmissão confirmada pelo GZH (no site e YouTube) e pelo portal ge.globo/rs.