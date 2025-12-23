O Atlético Mineiro está muito perto de anunciar um reforço de peso para a próxima temporada. A diretoria do Galo encaminhou a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi, 27, que estava livre no mercado desde que rescindiu seu vínculo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, em setembro deste ano.

A negociação avançou significativamente nesta terça-feira, 23, e a expectativa é que o atleta chegue à Cidade do Galo para ser o novo dono da posição em 2026, já que Guilherme Arana deve ser negociado.

A chegada de Lodi a Belo Horizonte encerra um período de incertezas na carreira do jogador. Em setembro, o lateral optou por uma rescisão unilateral com o Al-Hilal após perder espaço com a chegada do técnico italiano Simone Inzaghi e ser cortado da lista de inscritos da Liga Saudita. Na ocasião, o clube saudita chegou a ameaçar medidas legais, mas o caminho ficou livre para o retorno do atleta ao Brasil.

Para manter a forma física enquanto aguardava a abertura da janela de transferências, Renan Lodi utilizou as instalações do CT do Caju, do Athletico-PR, clube que o revelou. Apesar do forte laço com o Furacão, os valores salariais e o projeto esportivo do clube mineiro pesaram para que o jogador escolhesse o projeto mineiro.

O tempo de contrato será de cinco anos. Renan Lodi não atua no Brasil desde 2019, quando deixou o Furacão omo campeão da Copa Sul-Americana para brilhar no Atlético de Madrid.

Na Europa, também passou pelo Nottingham Forest (Inglaterra) e Olympique de Marseille (França) antes da aventura no Oriente Médio. Também disputou Copa América e Eliminatórias pela seleção brasileira.