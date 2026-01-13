Nesta quarta-feira (14), a bola rola para um confronto decisivo válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro de 2026. O Athletic-MG recebe a U.R.T na Arena Sicredi, em São João del-Rei. A partida está marcada para as 19h00 (horário de Brasília) e promete movimentar o interior do estado, colocando frente a frente duas equipes tradicionais que buscam se firmar neste início de competição estadual.

Situação das equipes no campeonato

Ambas as equipes entram em campo em busca da primeira vitória na competição. O Athletic-MG estreou com um revés diante do América-MG fora de casa, enquanto a U.R.T. ficou no empate sem gols contra o North Esporte Clube em seus domínios. Por isso, o duelo em São João del-Rei ganha contornos de decisão antecipada. Para o time da casa, é a oportunidade ideal de somar os primeiros três pontos e não se distanciar dos líderes do grupo. Já para os visitantes, um resultado positivo longe de seus domínios traria a tranquilidade necessária para a sequência do torneio.

Athletic aposta no fator casa

Jogando sob o apoio de sua torcida, o Athletic-MG tem a missão de fazer valer o mando de campo. A Arena Sicredi costuma ser um trunfo importante para a equipe de São João del-Rei, funcionando como um verdadeiro caldeirão. Neste estágio inicial da temporada, onde o entrosamento ainda está em fase de aprimoramento, a força das arquibancadas e a imposição física podem ser os diferenciais para a conquista dos três pontos. O objetivo é apresentar uma atuação sólida para ganhar confiança e subir na tabela de classificação.

U.R.T tenta surpreender como visitante

Do outro lado, a equipe de Patos de Minas viaja com o objetivo de estragar a festa dos anfitriões. A U.R.T tem consciência de que, em um campeonato de tiro curto como o Mineiro, somar pontos fora de casa é crucial para as pretensões de avançar de fase ou garantir vaga em competições nacionais. A tendência é que o time adote uma postura estratégica, fechando os espaços e buscando explorar os erros do adversário para tentar sair de campo com um resultado favorável.

Prováveis escalações e desfalques

Com base nas formações apresentadas na primeira rodada e nas informações mais recentes, os times devem ir a campo com estruturas semelhantes às da estreia. Pelo lado do Athletic, o técnico português Rui Duarte busca seu primeiro triunfo e pode realizar ajustes pontuais. Já a U.R.T., sob o comando de Ito Roque, deve manter a base que empatou na rodada inicial. Não há informações sobre novos desfalques por lesão ou suspensão para o confronto.

Provável Athletic-MG: Glauco; Douglas Silva, Jhonatan Silva, Edson e Felipe Vieira; Gian Cabezas, Leandro Alves e Kauan Lindes; Alessio da Cruz, Luiz Felipe e Ronaldo Tavares. Rui Duarte.