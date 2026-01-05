O Botafogo está muito próximo de repatriar uma de suas joias da base. Segundo o site ge, o Glorioso encaminhou a contratação do goleiro Andrew Ventura, destaque do Gil Vicente, de Portugal. A negociação é tratada como uma “oportunidade de mercado”, já que o atleta de 24 anos tem contrato com o clube português apenas até junho de 2026.

A diretoria do clube carioca agora tenta antecipar a vinda do atleta. O Gil Vicente pede uma compensação financeira para liberá-lo já em janeiro. Caso contrário, ele chegará apenas em julho, após o fim do contrato.

Andrew deixou o Alvinegro em 2021 sem estrear no time profissional e retornaria agora com status de protagonista. O interesse do clube já existe há cerca de um mês, e a proposta atual prevê um contrato de três a quatro anos.

Quem é Andrew?

Andrew da Silva Ventura nasceu em Duque de Caxias e entrou na base do Botafogo aos nove anos. Ele é irmão do também goleiro Andrey, ex-Botafogo e seleção brasileira de base.

Destaque em toda a formação no clube, chegou a ser convocado para as seleções brasileiras sub-18 e sub-23. Foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023.

Em 2021, diante da falta de espaço no elenco profissional, que contava com nomes como Gatito e Diego Loureiro, o Botafogo o liberou ao Gil Vicente, mantendo 30% dos direitos econômicos.

Em Portugal, Andrew assumiu a titularidade e se tornou um dos melhores goleiros da Liga. Recentemente, foi eleito o goleiro do meses de setembro e de outubro de 2025, ajudando o Gil Vicente a brigar na parte de cima da tabela.

A chegada de Andrew promete acirrar a disputa pela titularidade. Atualmente, o elenco conta com o experiente Neto, que vem de lesão, e Léo Linck, que terminou 2025 em alta. A contratação de Andrew é vista não apenas como um reforço técnico imediato, mas como um investimento em um ativo jovem e com grande potencial de revenda futura.