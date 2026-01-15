O Palmeiras confirmou na tarde desta quinta-feira, 15, que o meio-campista Andreas Pereira sofreu um trauma no ombro esquerdo durante a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, na Arena Barueri. Após a realização de exames de imagem, o núcleo de saúde e performance do clube optou por um tratamento conservador, o que significa que o camisa 8 não precisará passar por intervenção cirúrgica.

O lance da lesão ocorreu logo aos 15 minutos do primeiro tempo do clássico. Ao tentar uma arrancada pela ponta esquerda, Andreas sofreu um tranco do lateral santista Igor Vinícius e, na queda, acabou batendo com todo o peso do corpo sobre o ombro. O jogador deixou o gramado imediatamente, apresentando fortes dores, e foi substituído pelo jovem Larson.

Embora o Palmeiras não divulgue oficialmente o tempo estimado de recuperação, a expectativa é de que o atleta fique afastado dos gramados por três a quatro semanas.