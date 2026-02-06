O estádio Molineux será palco de um confronto de realidades extremas neste sábado (7), pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. O lanterna Wolverhampton recebe o Chelsea às 12h (horário de Brasília), em uma partida decisiva para as pretensões de ambos os clubes na temporada 2025/26.

Expectativas para a partida

O duelo coloca frente a frente a luta desesperada dos donos da casa contra o rebaixamento e a ambição dos visitantes por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. A imprensa britânica destaca o favoritismo dos Blues, que vivem fase ascendente sob o comando do técnico Liam Rosenior. Já os Wolves tentam operar um milagre para evitar uma das piores campanhas da história da competição, cenário agravado pela recente venda do atacante Jørgen Strand Larsen para o Crystal Palace.

O drama do Wolverhampton

A situação do Wolverhampton é crítica. Ocupando a 20ª e última colocação na tabela, a equipe soma apenas 8 pontos. A campanha reflete a crise técnica: em 24 jogos disputados, o time obteve apenas uma vitória, além de cinco empates e 18 derrotas. Vindo de dois reveses consecutivos, o elenco entra em campo pressionado para dar uma resposta à torcida, mesmo diante da disparidade técnica contra o adversário londrino.

Chelsea em busca do G4

Em contrapartida, o Chelsea vive um cenário promissor. Ocupando a 5ª posição com 40 pontos, o time segue firme na briga pelas primeiras colocações e por uma vaga nas competições europeias. Com um retrospecto de 11 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, os visitantes chegam ao Molineux embalados por uma sequência de três triunfos consecutivos na liga. O objetivo é somar três pontos fora de casa para pressionar os rivais diretos do G4.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar o confronto, a transmissão para o Brasil será realizada pelo canal ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Star+.