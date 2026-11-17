O ex-jogador e técnico de futebol Wayne Rooney, de 41 anos, abriu o jogo sobre os graves desafios de saúde mental enfrentados durante sua trajetória profissional. Em entrevista ao podcast Life At The Midpoint, apresentado pela jornalista Gabby Logan, o ídolo do Manchester United detalhou o impacto da fama precoce e a forte pressão pública desde sua estreia no futebol profissional pelo Everton, aos 16 anos.

“Eu não conseguia lidar com toda aquela pressão. Quando era mais jovem, tomei algumas decisões estúpidas fora de campo e, honestamente, foi incrivelmente difícil para mim lidar com tudo isso”, desabafou Rooney.

“Cheguei a um ponto em que considerei o suicídio. Eu não queria estar perto de ninguém, não queria encontrar ninguém na rua ou nas lojas. Sempre me senti confortável em um campo de futebol, mas sofria enormemente com todo o resto”, adicionou.

Rooney também admitiu que, na época do nascimento de seu primeiro filho, em 2009, passava até dois dias seguidos trancado em casa consumindo bebidas alcoólicas antes de tentar disfarçar os efeitos para comparecer às sessões de treino de seu clube.

“Isso aconteceu no auge da minha carreira no futebol. Eu chegava em casa, sentava na minha sala de jogos e passava dois dias bebendo. Depois, levantava para o treino, pingava colírio, mascava um chiclete e ia treinar”, revelou.

O apoio da família e a mudança de hábitos

O processo de recuperação começou quando Rooney decidiu buscar suporte e se abrir com sua esposa, Coleen, e com sua mãe, além de iniciar o acompanhamento com um terapeuta profissional. O ex-jogador ressaltou que a presença contínua de Coleen foi determinante para a superação da fase mais crítica.

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“Só depois de conversar com a Coleen e com a minha mãe, depois de me abrir e admitir em voz alta que precisava de ajuda, é que comecei a superar a situação. A Coleen me ajudou imensamente. Eu estava fazendo terapia para tentar entender o que estava acontecendo comigo”, iniciou Rooney.

“Olhando para trás, eu estava no auge da minha carreira, tinha acabado de ter um filho e me casado. Deveria ter sido a época mais feliz da minha vida, mas foi a pior, por causa das coisas egoístas que eu estava fazendo”, adicionou.

Após constatar sinais de desgaste físico e refletir sobre sua rotina pós-aposentadoria dos gramados, o ex-atleta optou por eliminar o consumo de álcool e adotar hábitos mais voltados ao bem-estar e à longevidade.