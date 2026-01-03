Neste domingo, 4, o futebol inglês promete grandes emoções com o confronto entre Tottenham e Sunderland. A partida, válida pela 20ª rodada da Premier League 2025/26, será disputada no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, às 12h (horário de Brasília). O duelo coloca frente a frente duas equipes com trajetórias distintas na temporada, com os visitantes surpreendendo na parte de cima da tabela.

Onde assistir ao vivo

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance, a partida terá transmissão ao vivo para o Brasil. O jogo será exibido pelos canais ESPN (TV fechada) e também estará disponível na plataforma de streaming Disney+.

Momentos opostos na competição

O time da casa entra em campo pressionado. Atualmente na 12ª colocação com 26 pontos, o Tottenham, comandado por Thomas Frank, faz uma campanha irregular, somando 7 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. A equipe busca consistência para tentar se aproximar da primeira metade da tabela e afastar as críticas sobre a instabilidade recente.

Por outro lado, o Sunderland vive um momento iluminado. Ocupando a 7ª posição com 29 pontos, a equipe treinada por Régis Le Bris é a grande surpresa do campeonato. Com uma defesa sólida e apenas quatro derrotas em 19 jogos, os visitantes sonham com uma vaga em competições europeias e apostam em um estilo de jogo reativo para surpreender em Londres.

Prováveis escalações e desfalques

O Tottenham chega para o confronto com uma longa lista de ausências. Jogadores fundamentais como James Maddison, Dejan Kulusevski, Dominic Solanke e Destiny Udogie estão lesionados. Além deles, Xavi Simons cumpre suspensão, enquanto Yves Bissouma e Pape Sarr estão servindo suas seleções na Copa Africana de Nações. A esperança de gols recai sobre o brasileiro Richarlison, que deve comandar o ataque.

Já o Sunderland tem como principal dúvida o retorno do zagueiro Dan Ballard. Apesar de alguns desfalques também pela Copa Africana, a base que vem fazendo uma campanha histórica deve ser mantida.

Provável escalação do Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven e Djed Spence; João Palhinha, Rodrigo Bentancur e Archie Gray; Mohammed Kudus, Richarlison e Wilson Odobert. Técnico: Thomas Frank.

Provável escalação do Sunderland: Patterson; Hume, O’Nien, Ballard (ou Seelt) e Cirkin; Neil, Ekwah, Roberts, Bellingham e Clarke; Isidor. Técnico: Régis Le Bris.