A 26ª rodada do Campeonato Inglês reserva um confronto entre duas equipes tradicionais que buscam dias melhores na temporada 2025/26. Nesta quarta-feira, 11 de fevereiro, o Tottenham recebe o Newcastle em Londres. A bola rola às 17h00 (horário de Brasília) no Tottenham Hotspur Stadium, em um duelo marcado pela necessidade de pontuar de ambos os lados.

Tottenham busca recuperação urgente

A situação do time da casa inspira cuidados. Ocupando a 15ª colocação na tabela com 29 pontos, os Spurs vivem um momento de instabilidade técnica e forte pressão por resultados positivos. A campanha de 7 vitórias, 8 empates e 10 derrotas reflete a irregularidade da equipe ao longo da competição.

O retrospecto recente é o maior motivo de preocupação para a torcida londrina. Nos últimos cinco jogos, o Tottenham não sabe o que é vencer, acumulando três derrotas e dois empates. Vindo dessa sequência negativa, o time precisa fazer valer o mando de campo para se afastar da zona de perigo e evitar que a crise se instale definitivamente no norte de Londres.

Newcastle tenta embalar na competição

Do outro lado, o Newcastle chega à capital inglesa em uma situação ligeiramente mais confortável, embora longe de ser tranquila. Na 12ª posição com 33 pontos, os Magpies somam 9 vitórias, 6 empates e 10 derrotas no campeonato.

Apesar de também ter oscilado recentemente, o time visitante chega com o ânimo renovado após conseguir uma vitória em seu último compromisso. O objetivo agora é aproveitar a fragilidade momentânea do adversário para engatar uma sequência positiva e mirar a primeira metade da tabela, condizente com os investimentos do clube.

Onde assistir a Tottenham x Newcastle

Para os torcedores que desejam acompanhar este duelo da Premier League, a partida terá ampla cobertura. No Brasil, o jogo será transmitido na TV fechada pela ESPN 4 e via streaming pelo Disney+. Internacionalmente, a exibição fica a cargo da TNT Sports (Reino Unido) e Peacock (EUA).