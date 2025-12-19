Um clássico do futebol inglês promete agitar a tarde deste sábado (20) em Londres. O Tottenham recebe o Liverpool no Tottenham Hotspur Stadium, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola às 14h30 (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes que buscam maior regularidade na competição para almejar posições mais altas na tabela.

Análise da Partida e Expectativas

O confronto em Londres é crucial para as ambições de ambos os clubes na temporada. O Tottenham, jogando em casa, precisa desesperadamente de uma vitória para se afastar da segunda metade da tabela e iniciar uma recuperação. A equipe de Thomas Frank tem oscilado, e um triunfo contra um rival do calibre do Liverpool poderia ser o impulso necessário para reencontrar a confiança.

Por outro lado, o Liverpool vê no jogo a chance de se consolidar na briga por vagas em competições europeias. Uma vitória fora de casa contra um adversário tradicional fortaleceria a posição do time de Arne Slot e aumentaria a pressão sobre os times que estão no G4.

Tottenham busca reencontrar o caminho das vitórias

A situação do time da casa exige atenção imediata. Ocupando atualmente a 11ª colocação com 22 pontos, o Tottenham vive um momento de instabilidade na temporada. Sob o comando do técnico Thomas Frank, a equipe londrina venceu apenas uma das últimas cinco partidas, acumulando três derrotas neste período recente. Jogando diante de sua torcida, os Spurs precisam urgentemente somar três pontos para não se distanciarem da primeira metade da tabela.

Liverpool quer encostar no pelotão de frente

Do outro lado, o Liverpool chega a Londres em uma situação ligeiramente mais confortável, mas ainda aquém das expectativas históricas do clube. Os Reds ocupam a 7ª posição com 26 pontos, fruto de uma campanha de 8 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. O time treinado por Arne Slot tem mostrado um desempenho recente mais sólido que o adversário, com apenas uma derrota nos últimos cinco jogos. Uma vitória fora de casa seria fundamental para a equipe de Merseyside encurtar a distância para a zona de classificação para a Champions League.

Prováveis Escalações e Desfalques

Para o duelo, o Tottenham tem desfalques importantes. O meia James Maddison, com lesão no ligamento cruzado, é uma ausência sentida na criação da equipe. Outros jogadores como Dominic Solanke, Dejan Kulusevski e Destiny Udogie também estão no departamento médico. Já o Liverpool não poderá contar com o atacante Mohamed Salah, que se apresentará à seleção do Egito para a disputa da Copa Africana de Nações.