O astro histórico da NFL Tom Brady deixou a posição de proprietário minoritário do Birmingham City após um período de três anos associado ao projeto esportivo. O anúncio oficial da separação ocorreu em meio à campanha que coloca o time inglês no topo da tabela da Championship, a segunda divisão do país.

A decisão da saída foi comunicada logo após a vitória por 2 a 1 diante do Swansea, resultado que coroou uma sequência sólida de sete triunfos nas últimas nove rodadas disputadas. Até a publicação do informe, nenhuma justificativa pontual ou divergência interna foi apontada oficialmente pelas partes envolvidas.

Brady havia ingressado na gestão em parceria com a holding proprietária do clube, assumindo atribuições de aconselhamento em áreas como nutrição, recuperação e desenvolvimento atlético no centro de treinamentos.

Em nota oficial, o clube inglês agradeceu o ex-atleta americano pelo seu envolvimento e “apoio inabalável” ao longo dos últimos três anos. “Foi verdadeiramente incrível ter alguém com a experiência e a paixão de Tom associado ao clube”, disse.