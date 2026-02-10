Nesta quarta-feira (11), o Sunderland recebe o Liverpool no Stadium of Light, em confronto válido pela 26ª rodada da Premier League 2025/26. A bola rola às 17h00 (horário de Brasília) em um duelo direto por posições na metade superior da tabela, com transmissão confirmada pela ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+.

Confronto direto por vagas europeias

A partida ganha contornos decisivos devido à proximidade das equipes na classificação. Separados por apenas três pontos, os clubes vivem realidades distintas, mas com o mesmo objetivo: garantir vaga em competições continentais.

Para o Sunderland, vencer significa igualar a pontuação do adversário e manter vivo o sonho de disputar a UEFA Conference League. Já para o Liverpool, o jogo é uma questão de urgência. Distante da briga pela Champions League após uma sequência de resultados negativos, os Reds precisam dos três pontos para não comprometerem até mesmo uma classificação para a Europa League.

Sunderland: oscilação e fator casa

Ocupando a 9ª colocação com 36 pontos, o time da casa busca estabilidade. A campanha de 9 vitórias, 9 empates e 7 derrotas reflete o equilíbrio instável da equipe na temporada. Nos últimos cinco jogos, os Black Cats alternaram entre triunfos e tropeços (D-V-D-V-D), sem conseguir engatar uma sequência positiva. Jogando em seus domínios, a equipe aposta no apoio da torcida para quebrar essa irregularidade e superar um gigante do futebol inglês.

Liverpool pressionado por reação

O Liverpool chega ao norte da Inglaterra sob forte pressão. Na 7ª posição com 39 pontos (11 vitórias, 6 empates e 8 derrotas), o time vive um momento delicado. A forma recente preocupa torcedores e imprensa: com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas, a equipe de Anfield tem desperdiçado pontos cruciais.

O confronto no Stadium of Light é visto como uma oportunidade fundamental para estancar a má fase e retomar a confiança necessária para a reta final do campeonato.

Onde assistir a Sunderland x Liverpool

Confira as informações completas para acompanhar a partida: