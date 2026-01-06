Liam Rosenior é o novo técnico do Chelsea. O clube londrino anunciou a contratação do jovem de 41 anos nesta terça-feira, 6, para substituir Enzo Maresca, demitido após entrar em litígio com a diretoria. A longa duração do contrato chama a atenção: vai até 2032.

A escolha por Rosenior foi vista como uma aposta “caseira” do atual campeão mundial. Nascido em Wandsworth, distrito do sul de Londres, ele foi um jogador com passagem por clubes médios da Inglaterra e se destacou como técnico na última temporada, à frente do Strasbourg, da França.

Com a sétima colocação na última Ligue 1, Rosenior levou o Strasrbpurg (que pertence ao BlueCo, grupo que controla o Chelsea) à Conference League. Ele agora assume o Chelsea na quinta colocação da Premier League, com 31 pontos, 17 a menos que o líder Arsenal.

Ex-lateral esforçado, Rosenior é treinador prodigio

Liam James Rosenior atuou como lateral 2002 e 2018, com passagens por clubes como Bristol City, Fulham, Reading, Hull City e Brighton.

Ele recebeu da direção do Brighton o convite para iniciar uma nova carreira, como auxiliar da equipe sub-23, Em seguida, se transferiu ao Derby County, onde foi auxiliar de dois grandes ex-atletas, o holandês Phillip Cocu, e o inglês Wayne Rooney. Depois da demissão do ídolo do Manchester United, em junho de 2022, Rosenior viveu sua primeira experiência como técnico interino.

Em novembro do mesmo ano, foi contratado como treinador efetivo do Hull City, time que dirigiu por dois anos – foi demitido depois ao cair antes dos playoffs da Championship, a segunda divisão inglesa.

Em nota, o Chelsea avaliou o bom trabalho de Rosenior no Strasbourg. “Liam demonstrou que consegue construir equipes com um estilo de jogo claro, ao mesmo tempo que estabelece os mais altos padrões para os jogadores dentro e fora de campo. Embora o foco continue sendo o desenvolvimento dos jogadores, as expectativas e ambições do clube permanecem elevadas.”

O jovem agradeceu pela confiança: “Meu trabalho é proteger essa identidade e criar uma equipe que reflita esses valores em cada jogo que disputarmos, enquanto continuamos conquistando troféus. Ter recebido essa confiança significa tudo para mim e quero agradecer a todos os envolvidos pela oportunidade e pela confiança depositada em mim. Darei tudo de mim para trazer o sucesso que este clube merece.”