O atacante Rayan, ex-Vasco, vem chamando a atenção no início de sua trajetória na Premier League pelo Bournemouth. Em apenas três jogos pelo clube inglês, o jovem brasileiro já soma dois gols e uma assistência, desempenho que rendeu elogios do técnico basco Andoni Iraola.

Iraola elogiou Rayan pelo desempenho e sua capacidade de lidar com pressão. Isso porque, contra o Everton, o brasileiro cometeu um pênalti que deixou a equipe adversária largar na frente no placar. Porém, logo em seguida, marcou o gol que iniciou a virada por 2 a 1.

“Há erros que temos que aceitar de jovens jogadores. Eles vão fazer coisas brilhantes, e alguns erros, temos que aceitar. Faz parte do processo de desenvolvimento”, disse o técnico. E completou na sequência: “Não acho que ele é alguém que é afetado pela pressão. Rayan está acostumado a jogar sob pressão, jogou muito bem no segundo tempo”.

Companheiro de Bournemouth, o lateral esquerdo Truffert também falou sobre o atacante: “Ele é um jogador top, tecnicamente bom. Ele pode segurar a bola, driblar, passar. Ele é muito importante para nós, e tomara que continue assim”.

Rayan estreou oficialmente na Premier League no Bournemouth x Wolverhampton, entrando no segundo tempo e contribuindo com uma assistência para o gol da vitória, o que já indicou o impacto imediato do brasileiro no futebol inglês. No segundo jogo, contra o Aston Villa, marcou seu primeiro tento na Premier League, garantindo um empate.

Joia do Vasco e transferência recorde

Antes de chegar à Inglaterra, Rayan se destacou nas categorias de base e no time profissional do Vasco da Gama, clube pelo qual passou a maior parte de sua formação e se firmou como um dos principais talentos do futebol brasileiro. No profissional, marcou 25 gols em 99 jogos.

O Vasco se despediu do atacante após a transferência histórica para o Bournemouth, em janeiro de 2026, em um contrato de cinco anos e um valor total que pode chegar a 35 milhões de euros, a maior venda da história do clube carioca.