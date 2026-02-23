A 27ª rodada da Premier League ficou marcada por uma nova onda de racismo contra jogadores, com quatro episódios registrados em um único fim de semana. Os casos envolveram Tolu Arokodare, do Wolverhampton, Romaine Mundle, do Sunderland, Wesley Fofana, do Chelsea, e Hannibal Mejbri, do Burnley.

Os primeiros dois episódios aconteceram no mesmo jogo, entre Chelsea e Burnley. O zagueiro Fofana e o meia Mejbri receberam mensagens racistas, após a partida, devido a um lance que resultou na expulsão do defensor durante o empate entre as equipes.

Outro caso ocorreu com Romaine Mundle, do Sunderland, também vítima de ofensas racistas nas redes após derrota para o Fulham. O clube inglês classificou o comportamento como “inaceitável” e afirmou que trabalha junto às autoridades e às plataformas digitais para identificar os responsáveis. A instituição reforçou que não há espaço para racismo no esporte e declarou apoio irrestrito ao jogador.

O caso mais recente envolveu o atacante Arokodare, dos Wolves, alvo de insultos racistas também nas redes sociais após um pênalti desperdiçado na derrota para o Crystal Palace. O clube divulgou nota oficial repudiando os ataques e garantindo apoio total ao jogador. A equipe destacou que nenhum profissional deve sofrer abusos por exercer sua função e cobrou responsabilização dos autores.

Dos quatro casos confirmados, todos aconteceram em formato de ataques online como resposta a lances de jogo. Este tem sido um padrão recorrente na Inglaterra, que apresenta poucos episódios evidentes nos estádios.

Ainda na atual temporada, um caso que ficou marcado aconteceu no jogo entre Liverpool e Bournemouth. A partida foi brevemente paralisado após ofensas racistas de um torcedor a Antoine Semenyo, em Anfield, com o árbitro interrompendo a partida por alguns minutos.

A própria Premier League já divulgou dados que indicam mais de 3 mil casos discriminatórios desde 2020.

Caso Vini Jr. na Champions reacende debate global

Os episódios na Premier League ocorrem dias após outro caso de grande repercussão internacional, envolvendo Vinícius Júnior na Champions League, durante confronto entre Benfica e Real Madrid. Na ocasião, o brasileiro denunciou insultos racistas durante a partida, o que levou à ativação do protocolo antirracismo e à abertura de investigação.

O episódio ganhou dimensão global e voltou a colocar o racismo no centro do debate do futebol europeu. Vinícius Júnior tem sido uma das vozes mais ativas contra o problema, cobrando punições mais duras e mudanças estruturais. A sequência de casos, tanto na Inglaterra quanto em competições continentais, reforça a urgência de medidas efetivas para combater o racismo no esporte.