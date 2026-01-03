O Etihad Stadium será palco de um dos confrontos mais aguardados da 20ª rodada da Premier League. O Manchester City recebe o Chelsea neste domingo, 4, às 14h30 (horário de Brasília), em um duelo que coloca frente a frente equipes com ambições elevadas, mas que vivem fases distintas na competição.

City na caça à liderança

Sob o comando de Josep Guardiola, os donos da casa entram em campo vivendo um excelente momento. Ocupando a segunda colocação na tabela com 41 pontos, os Citizens ostentam uma campanha sólida de 13 vitórias, 2 empates e apenas 4 derrotas. Firme na perseguição ao líder Arsenal, a equipe busca iniciar o ano com uma vitória crucial para suas pretensões de título, aproveitando o fator casa e a boa forma recente.

Chelsea busca estabilidade após mudanças

Do outro lado, o clube londrino vive um período de grande instabilidade. O Chelsea demitiu o técnico Enzo Maresca no primeiro dia de 2026 e será comandado interinamente por Calum McFarlane, treinador do sub-21. Atualmente na 5ª posição com 30 pontos, os Blues venceram apenas um dos últimos sete jogos pelo campeonato. Um resultado positivo contra um rival do calibre do City seria fundamental para elevar o moral do elenco e manter o time na zona de classificação para as competições europeias.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, Guardiola tem boas notícias com os retornos recentes de Rodri e Jérémy Doku, embora a condição física de ambos deva ser administrada. As ausências certas ficam por conta de John Stones, Mateo Kovacic e Oscar Bobb, todos lesionados.

No Chelsea, os problemas são maiores. Além da ausência de um técnico efetivo, o time não poderá contar com o meio-campista Moisés Caicedo, suspenso. O lateral Marc Cucurella é dúvida devido a um problema muscular.

Provável Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e Aké; Rodri (Nico González), Bernardo Silva e Foden; Doku, Cherki e Haaland.

Provável Chelsea: Sánchez; Malo Gusto, Chalobah, Fofana (Badiashile) e James; Enzo Fernández, Andrey Santos; Estêvão, Cole Palmer e Garnacho; Delap.

Onde assistir ao duelo

Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções deste clássico inglês através da transmissão na TV fechada pela ESPN e via streaming pelo Disney+, que detêm os direitos de transmissão da competição no Brasil.