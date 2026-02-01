Em um confronto de dois tempos distintos e muita emoção, o Tottenham mostrou enorme poder de reação para buscar um empate por 2 a 2 contra o Manchester City neste sábado (31), em Londres. A partida, válida pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, parecia decidida após um primeiro tempo dominante dos visitantes, mas os donos da casa voltaram do intervalo transformados para evitar a derrota diante de sua torcida.

Domínio visitante e erros fatais

A primeira etapa foi marcada pela eficiência cirúrgica do time de Pep Guardiola e por falhas individuais da defesa londrina. O City abriu o placar logo aos 10 minutos: Bernardo Silva roubou a bola no meio, e a jogada fluiu até Cherki bater cruzado para as redes. O Tottenham tentou responder, mas sofreu um golpe duro pouco antes do intervalo. Aos 43, o zagueiro Dragusin errou feio na saída de bola. Rodri interceptou e a bola chegou a Semenyo, que não perdoou, ampliando para 2 a 0 e silenciando o estádio.

A reação londrina e o brilho de Solanke

O cenário mudou drasticamente no segundo tempo. O Tottenham voltou mais agressivo e descontou logo aos 7 minutos. Após lançamento de Simons, Solanke disputou a jogada e a bola acabou desviando em Guéhi antes de entrar, reacendendo a esperança dos mandantes. O empate veio em grande estilo aos 24 minutos. Gallagher fez boa jogada pela direita e cruzou para Solanke que, com um toque magistral de calcanhar, encobriu o goleiro Donnarumma, decretando o 2 a 2.

Emoção até o apito final

Com o placar igualado, o jogo ficou aberto. O goleiro do City, Donnarumma, precisou operar milagres em finalizações de Odobert e Simons para evitar a virada. Do outro lado, o City também teve chances de ouro, com Haaland e Reijnders cabeceando com perigo nos minutos finais. O empate acaba sendo amargo para o Manchester City, que vê o líder Arsenal se distanciar na ponta, enquanto o Tottenham celebra a resiliência demonstrada contra um dos favoritos ao título.