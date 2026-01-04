Em uma tarde gélida e com neve fina no Etihad Stadium, o que parecia ser uma vitória controlada transformou-se em frustração para os donos da casa. O Manchester City dominou grande parte do confronto, desperdiçou chances claras, mas cedeu o empate por 1 a 1 ao Chelsea no apagar das luzes. O resultado, válido pela 20ª rodada da Premier League, impede que a equipe de Pep Guardiola encoste no líder Arsenal, enquanto os Blues, sob comando interino, mostram resiliência em meio a uma crise técnica.

Pressão, trave e a vantagem merecida

O primeiro tempo foi um monólogo do City. Aproveitando-se da instabilidade do Chelsea — que estreava o técnico interino Calum McFarlane após a demissão de Enzo Maresca —, os Citizens ditaram o ritmo. A estratégia de posse ofensiva empurrou os londrinos para trás, e as chances começaram a surgir. Aos 37 minutos, Haaland parou em uma defesa espetacular de Jorgensen após desvio na zaga. Um minuto depois, o artilheiro norueguês carimbou a trave, aumentando a tensão no estádio.

A insistência, porém, foi recompensada antes do intervalo. Aos 42 minutos, após uma saída de bola errada do Chelsea e um corte parcial da defesa, a bola sobrou para Reijnders. O meio-campista, vivendo fase iluminada, não perdoou: bateu forte no alto para abrir o placar, anotando seu terceiro gol nos últimos quatro jogos.

Lesões e a reação londrina

O cenário mudou na etapa complementar. McFarlane promoveu a entrada de Andrey Santos, o que deu mais consistência ao meio-campo do Chelsea. Simultaneamente, o City sofreu baixas importantes em seu sistema defensivo, perdendo Gvardiol e Rúben Dias por lesão. O jogo tornou-se mais franco. Enquanto o City tentava matar o jogo nos contra-ataques — com Haaland sendo travado na hora H —, o Chelsea passava a assustar, obrigando Donnarumma a trabalhar, especialmente em finalização de Delap.

O golpe final nos acréscimos

Quando a vitória do City parecia certa, o futebol puniu a ineficiência dos mandantes em ampliar o marcador. Aos 49 minutos do segundo tempo, Malo Gusto fez boa jogada individual pela direita e cruzou rasteiro. O zagueiro Khusanov tentou cortar de carrinho, mas a bola sobrou viva na segunda trave. Enzo Fernández, persistente, finalizou duas vezes para vencer Donnarumma e decretar o empate dramático.

Com o resultado, o Manchester City permanece na terceira colocação, agora a seis pontos do líder, desperdiçando a chance de reduzir a diferença para quatro. Já o Chelsea, apesar de chegar ao quarto jogo sem vitória, sai de Manchester com um ponto moralmente importante. Na próxima rodada, o City recebe o Brighton, enquanto o Chelsea visita o Fulham.