Nesta terça-feira, 3, o Everton recebe o Burnley em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será disputada no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool, com início marcado para as 16h30 (de Brasília).

Cenários opostos na tabela

O duelo coloca frente a frente equipes com objetivos distintos nesta reta final de temporada. Os donos da casa buscam consolidar sua posição na primeira metade da tabela e manter vivas as esperanças de alcançar competições europeias.

Já os visitantes vivem uma situação dramática, lutando para escapar da zona de rebaixamento e garantir a permanência na elite do futebol inglês.

Everton busca regularidade em casa

Ocupando a 9ª colocação com 40 pontos, o Everton faz uma campanha de altos e baixos na temporada 2025/26. A equipe soma 11 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Nos últimos cinco jogos, o desempenho foi oscilante, alternando entre vitórias e tropeços.

Jogando diante de sua torcida em sua nova arena, os Toffees entram como favoritos e encaram o confronto como uma oportunidade obrigatória de somar três pontos contra um adversário da parte inferior da tabela.

Burnley em situação delicada

Do outro lado, o cenário é de urgência. O Burnley amarga a 19ª posição, somando apenas 19 pontos. Com uma campanha frágil de 4 vitórias, 7 empates e 17 derrotas, a equipe vê a distância para a salvação aumentar.

O retrospecto recente reflete a dificuldade do time, com três derrotas nos últimos cinco compromissos. Para os Clarets, o jogo em Liverpool é tratado como uma final, onde pontuar é essencial para a sobrevivência na Premier League.

Onde assistir

Os torcedores brasileiros poderão acompanhar o confronto ao vivo. A partida terá transmissão dos canais ESPN (TV fechada) e da plataforma de streaming Disney+, detentores dos direitos da competição no Brasil.