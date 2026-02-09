Nesta terça-feira (10), o Everton recebe o Bournemouth pela 26ª rodada da Premier League. A partida acontece no novo Hill Dickinson Stadium, em Liverpool, às 16h30 (horário de Brasília). O confronto direto põe frente a frente dois times que buscam consolidação na parte de cima da tabela.

Everton busca voltar a vencer em casa

Ocupando a 8ª colocação com 37 pontos, a equipe comandada por David Moyes vem de uma vitória importante sobre o Fulham, resultado que manteve a sequência positiva na competição. No entanto, o desafio agora é quebrar um jejum incômodo: os Toffees não vencem em seus domínios há cinco partidas. A aposta é na força da torcida no novo estádio para somar três pontos e se aproximar da zona de classificação para as competições europeias.

Bournemouth defende invencibilidade

Do outro lado, o time dirigido por Andoni Iraola chega motivado e em boa fase ofensiva, tendo marcado gols nos últimos 11 jogos. O Bournemouth ocupa a 11ª posição com 34 pontos e defende uma invencibilidade de seis partidas, vindo de um empate contra o Aston Villa. Uma vitória fora de casa permitiria aos Cherries igualar a pontuação do próprio adversário, acirrando a disputa no meio da tabela.

Onde assistir ao jogo

O duelo promete equilíbrio tático, com os visitantes tentando explorar a instabilidade recente do mandante em casa. Para os torcedores brasileiros, a partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.