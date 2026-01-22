Casemiro e Manchester United compartilharam nesta quinta-feira, 22, um vídeo de despedida do jogador. O volante vai deixar o clube inglês depois de quatro temporadas e mais de 150 jogos, de graça, no fim da temporada 2025/2026. Em entrevista ao site oficial do clube, o atleta valorizou a sua passagem na equipe.

“Eu vou carregar o Manchester United comigo pelo resto da vida. Desde o primeiro dia em que conheci este lindo estádio, eu senti a paixão de Old Trafford e o amor que eu hoje compartilho com os torcedores deste clube tão especial”, disse o jogador.



Casemiro deixou claro que segue jogando até o fim da temporada e está a disposição de Michael Carrick, ex-jogador e novo treinador dos Red Devils. Foram 21 gols e dois títulos conquistados com a camisa do United: a Copa da Liga Inglesa 2022/2023, fazendo o gol do título, e a Copa da Inglaterra 2023/2024.

