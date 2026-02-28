Neste domingo, 1, o Brighton and Hove recebe o Nottingham Forest no Amex Stadium, em Falmer. A partida, válida pela 28ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26, tem início marcado para às 11h00 (horário de Brasília) e coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos na reta final da temporada.

Brighton busca estabilidade no meio da tabela

Ocupando a 14ª colocação com 34 pontos, o Brighton faz uma campanha de altos e baixos, somando oito vitórias, dez empates e nove derrotas. A equipe da casa entra em campo tentando corrigir a rota, já que sua forma recente tem sido inconsistente: nos últimos cinco jogos da liga, amargou três derrotas, um empate e conquistou apenas uma vitória.

Forest joga a vida contra o Z-3

O time visitante ocupa a 17ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento, com 27 pontos. Com uma campanha de sete vitórias, seis empates e 14 derrotas, o Forest sabe que qualquer tropeço pode custar caro. Uma derrota, combinada com resultados positivos dos concorrentes diretos, pode empurrar o time para as três últimas posições.

O retrospecto recente mostra a dificuldade da equipe em engatar uma sequência positiva, tendo vencido apenas um dos últimos cinco compromissos. A esperança recai sobre a criatividade de Morgan Gibbs-White, principal articulador de jogadas, para explorar os contra-ataques e buscar pontos vitais fora de casa.

Onde assistir e detalhes da partida

O confronto decisivo terá transmissão exclusiva no Brasil através do serviço de streaming Disney+. A bola rola a partir das 11h00 (horário de Brasília).