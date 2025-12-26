Neste sábado (27), o Gtech Community Stadium será palco de um confronto direto pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. O Brentford recebe o Bournemouth às 12h (horário de Brasília), em um duelo que promete equilíbrio, já que apenas um ponto separa as duas equipes na tabela de classificação.

Brentford busca consolidar posição

Na 12ª colocação com 23 pontos, os donos da casa vivem uma temporada de oscilações, somando sete vitórias, dois empates e oito derrotas. Os Bees buscam maior regularidade diante de sua torcida, tentando aproveitar o fator casa para somar pontos importantes. Uma vitória é crucial não apenas para ultrapassar a marca dos 25 pontos, mas também para se afastar da zona de perigo e mirar a metade superior da tabela.

Bournemouth tenta reencontrar o caminho das vitórias

O Bournemouth, por sua vez, chega pressionado por uma sequência negativa. Estacionado na 15ª posição com 22 pontos, o time visitante tem tido dificuldades para fechar os jogos, acumulando sete empates na competição — o maior número entre os times desta faixa da tabela. Os Cherries precisam urgentemente dos três pontos para ultrapassar o rival do dia e ganhar fôlego na luta pela permanência na elite inglesa.

Onde assistir ao jogo

A partida decisiva para as pretensões de ambos os clubes na Premier League terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Disney+. Além disso, o confronto poderá ser acompanhado pelo canal da ESPN Brasil no YouTube.

Análise e expectativas

Este confronto é considerado um típico “jogo de seis pontos” na parte inferior da tabela. O Brentford vem embalado por uma vitória importante fora de casa contra o Wolverhampton e busca manter o ritmo. Já o Bournemouth vive um momento de alerta, sem vencer há oito rodadas e vendo a zona de rebaixamento se aproximar perigosamente. O técnico Andoni Iraola ressaltou a importância dos detalhes para que sua equipe possa reverter a má fase e conquistar um resultado positivo em Londres.

Prováveis escalações e desfalques

Brentford: O técnico Keith Andrews deve manter a base da formação que venceu na última rodada. A principal dúvida é Reiss Nelson, que retornou aos treinos, mas ainda não tem presença garantida. Fábio Carvalho e Josh Dasilva seguem fora por lesões de longa duração.

Provável escalação: Caoimhin Kelleher; Michael Kayode, Nathan Collins, Sepp van den Berg, Rico Henry; Yehor Yarmoliuk, Vitaly Janelt, Mathias Jensen; Keane Lewis-Potter, Igor Thiago e Kevin Schade.