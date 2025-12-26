A maratona de jogos do fim de ano no futebol inglês segue intensa. Neste sábado, 27 de dezembro, o Arsenal recebe o Brighton and Hove no Emirates Stadium, em Londres. O confronto, válido pela 18ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26, coloca frente a frente o líder isolado da competição e um adversário que busca reencontrar o caminho das vitórias. A bola rola a partir das 12h (horário de Brasília).

Situação dos times no campeonato

O Arsenal entra na rodada defendendo a liderança isolada da Premier League, somando 39 pontos. A equipe comandada por Mikel Arteta faz uma campanha sólida com 12 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Jogando em casa, os Gunners sabem que não podem tropeçar se quiserem manter a vantagem na corrida pelo título, especialmente após a recente oscilação de resultados nas últimas cinco rodadas.

Já o Brighton ocupa a 9ª posição com 24 pontos e tenta se firmar na primeira metade da tabela. O time dirigido por Fabian Hürzeler vive um momento de instabilidade: não vence há quatro jogos no campeonato e vem de um empate sem gols contra o Sunderland. Um resultado positivo em Londres seria fundamental para recuperar a confiança e aproximar o clube da zona de classificação para as competições europeias.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, Mikel Arteta lida com desfalques importantes no setor defensivo do Arsenal. Os zagueiros Gabriel Magalhães e Cristhian Mosquera estão fora, assim como o atacante Kai Havertz. Ben White permanece como dúvida. Diante disso, a provável escalação deve contar com: Raya; Timber, Saliba, Hincapie e Calafiori; Odegaard, Zubimendi e Rice; Saka, Gyokeres e Trossard.

Do lado do Brighton, o técnico Fabian Hürzeler também tem problemas. O zagueiro Lewis Dunk e o meio-campista Diego Gómez estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. Além deles, Adam Webster e Solly March seguem no departamento médico. A tendência é que os Seagulls entrem em campo com: Verbruggen; Milner, Van Hecke, Boscagli e Kadioglu; Ayari, Hinshelwood, Minteh e Gruda; Welbeck.

Onde assistir a Arsenal x Brighton

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil através da ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.